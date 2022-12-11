شارف عام 2022، على النهاية ورحلت خلاله عن عالمنا العديد من الشخصيات التي تركت بصمات لن تمحى لدى الكثيرين. سنذكر هنا بعضاً من أبرز الشخصيات وأكثر الأسماء بحثاً على الانترنت في العالم العربي.

الملكة إليزابيث الثانية

في الثامن من سبتمبر من هذا العام، وافت المنية الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، في قلعة بالمورال عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد سبعين سنة على العرش.

اعتلت الملكة العرش في عام 1952 وشهد عصرها تغيرات اجتماعية وسياسية هائلة.

تصدر اسم الملكة إليزابيث الثانية عناوين الصحف العربية والغربية، ونعتها معظم بلدان العالم لما كان لها من تأثير وحضور قويين على المستوى العالمي.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جميع الدول العربية، وقد أعرب مغردون ومدونون عن حزنهم وشاركوا بعض اللحظات التاريخية من حياة الملكة.

وأفاد بعض رواد موقع تويتر عن توقف خدمة الموقع لوقت قصير بعد إعلان نبأ وفاة الملكة، وقد عزا مختصون في تقنيات مواقع التواصل الاجتماعي ذلك إلى التفاعل الشديد من المغردين في تلك اللحظة.

كما أعلنت الكثير من دول أوروبا والكومنولث وبعض الدول العربية الحداد الرسمي عليها.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

توفي رئس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في 13 مايو/أيار 2022، ونكست الأعلام في البلاد لمدة 40 يوماً، فضلا عن تعطيل العمل في الوزرارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لثلاثة أيام.

عند وفاته، تصدر اسمه محرك البحث جوجل وخاصة في دولة الإمارات.

كان الشيخ خليفة بن زايد ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحاكم السادس عشر لإمارة أبو ظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد.

ويحسب له أنه منح المرأة الإماراتية الحق بإعطاء أولادها الجنسية عند بلوغهم سن الرشد في حال زواجها من أجنبي. كما حصلت في عهده أول امرأة على عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

أدخل خليفة تعديلا على أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث أصبح نصف أعضاء المجلس الأربعين منتخبون من طرف هيئات انتخابية منذ سنة 2006، بينما ظلت عضوية النصف الآخر تتم بالتعيين.

أصيب في يناير من عام 2014 بجلطة دماغية خضع إثرها لعملية جراحية تكللت بالنجاح. لكن حضوره في المجال العام كرئيس للدولة بدأ يتراجع منذ ذلك التاريخ، إذ أسند أغلب مهامه لشقيقه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

كانت ثروة خليفة بن زايد الشخصية تقدر بحوالي 18 مليار دولار وكان رابع أغنى الحكام في العالم.

شيرين أبو عاقلة

ولدت شيرين أبو عاقلة في يناير عام 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في مدينة القدس، وتحمل الجنسية الأمريكية.

تصدر إسم الصحفية محركات البحث على الإنترنت بعد مقتلها أثناء عملها في تغطية الأخبار لقناة الجزيرة في مخيم جنين في 11 مايو 2022.

واتهمت شبكة الجزيرة الجنود الإسرائيليين باستهداف مراسلتها "بشكل مباشر". ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "قناصا استهدف شيرين برصاصة في الوجه، رغم أنها كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة".

بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أن المراسلة لقيت حتفها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين.

قامت أبو عاقلة بتغطية أحداث الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام 2000، والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وطولكرم عام 2002، والغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة التي تعرض لها قطاع غزة.

كانت أبو عاقلة أول صحفية عربية يسمح لها بدخول سجن عسقلان في عام 2005، حيث قابلت المعتقلين الفلسطينيين الذين أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاما طويلة بالسجن في حقهم.

وروت أبو عاقلة أن من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة السجن والاطلاع على السجناء الفلسطنيين، بعضهم قضى ما يربو على 20 عاما خلف القضبان.

فتحت السلطات الامريكية تحقيقاً في مقتلها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي وصف قرار التحقيق بأنه خطأ.

وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن قاتل الصحفية.

هشام سليم

توفي الفنان المصري هشام سليم عن عمر يناهز 64 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.

بدأ سليم مسيرته الفنية في سن مبكرة، من خلال فيلم "إمبراطورية ميم" الذي ظهر فيه مع الفنانة فاتن حمامة وعرض عام 1972، وأدى بعدها أدوارا بارزة في عدد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت قبولا واسعا من قبل المشاهدين.

شارك هشام سليم العام الماضي في فيلم "موسى" ومسلسل "هجمة مرتدة"، قبل أن تتدهور حالته الصحية.

وعُرف بمواقفه المؤيدة لثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، كما عُرف باهتمامه بالشأن السياسي والعام. وقدم برنامجا حوارياً على أحد الفضائيات العربية بين عامي 2013 و2014.

وكان سليم من الداعمين لمجتمع الميم، فقد تحدث في مايو 2020، خلال برنامج تلفزيوني، عن عملية عبور جنسي لابنته "نورا" إلى ذكر يحمل اسم "نور" بعد معاناة مع اضطراب هوية جنسية في مجتمع "يرفض ذلك".

وقوبل موقف هشام سليم بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مغردون حديث سليم عن رحلة ابنه مع العبور الجنسي "شجاعة نادرة" و"غير مألوفة" في المجتمع المصري، إذ لا يزال الكثير ينظرون إلى اضطراب الهوية الجنسية كمسألة أخلاقية.

وهشام سليم هو نجل صالح سليم، الذي يعد من أشهر من تولوا رئاسة النادي الأهلي، إذ قاد النادي في فترتين، الأولى من عام 1980 حتى 1988 والثانية من عام 1992 حتى عام 2002.

الطفل ريان

بعد عدة أيام من الجهود المتواصلة من أعمال حفر وتنقيب من قبل فرق الإسعاف المغربية والمتطوعين لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر عمقه 32 متراً، أثناء لعبه، تم إخراجه في السادس من فبراير 2022، ميتاً.

وأتت عملية إخراج ريان الذي كان يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد طول انتظار وبعد توقف أعمال الحفر اليدوية ودخول فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش وممرضين إلى داخل النفق الذي كان يوجد به الطفل، وفق ما أكدته تقارير إعلامية مغربية.

ونقلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعملية الإنقاذ، فيما تجمعت حشود كبيرة من الناس في مكان الحادث طوال أيام الحفر والإنقاذ.

شيماء جمال

على مدار يومين من مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، كان اسمها متصدراً محرك البحث غوغل لفظاعة الجريمة وصدمة الجماهير بخبر مقتلها.

ونشرت النيابة العامة المصرية بيانا تضمن تفاصيل مقتل المذيعة، والذي كشف أن المتهم بالقتل هو زوجها، الذي قتلها لئلا تفضح زوجته أفعاله.

وكان شاهد عيان وثيق الصلة بالأسرة قد أرشد إلى موقع دفن جثة الزوجة بعد 20 يوماً من اختفائها، وأدلى بتفاصيل الجريمة، بحسب بيان النيابة العامة المصرية.

لفتت جريمة مقتل شيماء جمال انتباه العالم إلى أن قتل النساء ليس دائماً سببه الجهل أو الفقر كما يُدعى في معظم الأحيان، بل بسبب الثقافة الذكورية التي تسمح بانتهاك حقوق النساء.

وهناك أسماء أخرى تصدرت محركات البحث عام 2022، مثل المطرب اللبناني جورج الراسي الذي توفي في حادث سير، والممثلة المصرية ميار الببلاوي التي تحدثت عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل وكيف رفضت تصوير المشاهد الجريئة في شهر رمضان.