بيليه يدعم ريتشارلسون بعد خروج البرازيل من كأس العالم

أشاد الأسطورة الكروية البرازيلي بيليه، بمواطنه ولاعب المنتخب ريتشارلسون، مطالبا إياه بمواصلة العمل وعدم التغير، بعد خروج الفريق من دور الثمانية بكأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وخرج المنتخب البرازيلي الذي كان مرشحا للفوز بالبطولة في قطر، حينما خسر أمام كرواتيا بضربات الترجيح، أمس الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

لكن بيليه، الذي كان قد نقل إلى المستشفى في ساو باولو، قدم تشجيعه ودعمه للاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وكتب بيليه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "فقط واصل المسيرة يا صغيري، لا تتغير لقد صنعت ابتسامة البرازيل".

وكان ريتشارلسون الذي غادر البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف ومنها هدف رائع بضربة مقصية في شباك صربيا في دور المجموعات، أبدى ردة فعل حزينة على فرصة ضائعة.

وكتب ريتشارلسون: "كتابة كلمات مثل تلك هي أصعب شيء يمكن أن أفعله في حياتي، إنه جرح سيظل مفتوحا للأبد، لأننا نعلم جميعا كم الفرص التي ضاعت في طريق الفوز باللقب".

وأتم: "أصدقائي سيحاولون التعايش مع ذلك الأمر، وحان الوقت الآن للتعامل مع جراحنا نعتذر لكم جميعا، ارفعوا رؤوسكم".