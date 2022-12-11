 وزير النقل الموريتاني يبحث في الجزائر البدء في إنشاء طريق يربط البلدين - بوابة الشروق
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وزير النقل الموريتاني يبحث في الجزائر البدء في إنشاء طريق يربط البلدين

نواكشوط - أ ش أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:34 م

توجه وزير النقل الموريتاني الناني ولد أشروقه إلى العاصمة الجزائر، في زيارته تستمر ثلاثة أيام.

وذكرت وزارة النقل الموريتانية - في بيان - بأن الوزير سيرأس مع نظيره الجزائري أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الطريق الهام الرابط بين البلدين.

وتستعد موريتانيا والجزائر لبدء إنشاء الطريق الرابط بين ازويرات الموريتانية وتين دوف الجزائرية وهو الطريق الذي يعلق عليه البلدان آمالا كبيرة في تنشيط الشراكة الاقتصادية، حيث إن المبادلات التجارية بينهما تعاني من وعورة الطريق حيث تقطع الشاحنات بين البلدين الطريق البالغ طوله ثمانمائة كلم في ثلاثة أيام.

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