الكرملين: فشل اتفاقيات مينسك كان مقدمة لصراع أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الأحد، إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الصراع مع أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق النار وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا. وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015.

ؤبدأت روسيا هجوما عسكريا واسعا لأوكرانيا في فبراير الماضي، وشنت هجمات تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، وألحقت أضرارا بالمباني المدنية، بما فيها المستشفيات، والمدارس، والمنازل.

وكان قد فر أكثر من مليون شخص في أوكرانيا من منازلهم، ولجأ الكثير منهم إلى خارج البلاد