وزير خارجية مقدونيا الشمالية: منعنا 23 ألف محاولة هجرة غير شرعية من اليونان

قال وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، إن بلاده تلعب دورا وصفه بـ"المهم" في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الوزير سامح شكري، اليوم الأحد، أنه منذ يناير الماضي حتى الآن تمكنت بلاده من منع 23 ألف محاولة هجرة غير شرعية من اليونان إلى شمال مقدونيا.

وأوضح أن بلاده كثفت كل جهودها مع الحلفاء الأوروبيين، مع توقيع اتفاقية لاستخدام كل القدرات في هذا الصدد، بهدف توسيع جهود مواجهة هذه الظاهرة.

وخلال المؤتمر كذلك، أكد عثماني أن بلاده حريصة على التواصل مباشرة مع مصر فيما يخص الغرف التجارية ومجالات الاتصالات ومن أجل تطوير آفاق كثيرة ومتعددة لمصالح البلدين.

وأشار إلى التحديات المعاصرة التي يواجهها البلدان، مؤكدا ضرورة تنوع مصادر الغذاء، وبخاصة مع وجود طفرة من المنتجات الزراعية.