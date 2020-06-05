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مصر
انتصار السيسي توجه رسالة لكل فتاة مصرية: أنت قوة مصر ومستقبلها المشرق
غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبا تمثيليا في القاهرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
الزراعة: الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا
وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية مبادرة دوّي لتمكين الفتيات
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هيئة السوق المالية السعودية تنشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي
وزير الخارجية الأوكراني: لا يوجد تعهدات حاليا من ألمانيا بتوريد دبابات
رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس: تحرير بوتين للاعبة التنس الأمريكية خطوة مدروسة
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منتخب سيدات الاسكواش يحقق فوزه الثاني ببطولة العالم على حساب ويلز
الاتحاد يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في الدوري
أول قرار من فيريرا بعد فوز الزمالك على بيراميدز
رأي
فن
هاني شاكر: قطر رفعت راسنا.. وحامل هم أي حد هينظم كأس العالم بعدها
التمسنا حسن نيته.. عضو لجنة نقابة الموسيقيين يوضح سبب رفع الإيقاف عن عمر كمال
المهن الموسيقية تقرر تغريم عمر كمال 50 ألف جنيه
متحف الأقصر للفن القديم يحتفل غدا بذكرى افتتاحه السابعة والأربعين
مال وأعمال
أعمال
مواطن
قطاع الأعمال: مزادات بيع الأقطان حققت أعلى مستويات سعرية منذ بداية الموسم
الإمارات: 1.5 تريليون درهم حجم تجارة الإمارات غيرالنفطية خلال أول 9 أشهر من 2022
4 آلاف جنيه زيادة في سعر طن الألومنيوم بالسوق المحلية
حوادث وقضايا
إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في 3 حوادث سير بشمال سيناء
جنايات الاسكندرية تؤجل محاكمة صيدلانية وعاملة بتهمة قتل طفلتين بحقنة خاطئة إلى الغد
مصرع شخص إثر سقوطه في ترعة بكفر الشيخ
المؤبد لـ7 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار في المخدرات بالقليوبية
تليفزيون
كأس العالم 2022.. أحمد موسى مهنئا المغرب: أسود الأطلس رجالة ويلعبون كرة محترمة