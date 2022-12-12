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جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بكفر الزيات وطنطا

علاء شبل
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:54 م

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأحد، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة كفر الزيات، حيث وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة بشكل دوري ورفع الإشغالات المتعدية على الطريق العام، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات والمركبات المخالفة.

وفي سياق آخر وجه رحمي، بغلق أحد الشوارع لحين صيانة أحد الأعمدة الكهربائية المائلة وذلك حرصا على سلامة المواطنين، واختتمت جولته بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق حي أول طنطا.

وشدد محافظ الغربية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين


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