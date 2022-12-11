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عبد الفتاح الجريني: بحب كريستيانو رونالدو ولكن المغرب أهم

الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني
الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني
هاجر عادل
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 5:16 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 5:16 ص

أبدى المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، فخره واعتزازه بفوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي، قائلًا: "هذا الفوز كان رد اعتبار للمغرب بعد ما تغلب عليها المنتخب البرتغال في كأس العالم 2018".

وأضاف، خلال لقائه هاتفيًا ببرنامج "البريمو"، عبر شاشة TEN ، مساء السبت، أنه من محبي اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو، ولكنه غلّب حب المغرب عليه، مؤكدًا أن المنتخبات العربية والإفريقية تودع كأس العالم -في السابق- من الأدوار التمهيدية، مستكملًا: "المغرب دلوقتي بيلعب باسم كل العرب والأفارقة، لأنه علّى سقف الطموح للجمهور العربي والإفريقي".

وثمّن أداء حارس المرمى المغربي ياسين بونو، واستحقاقه أفضل لاعبًا في المباراة، للمرة الثانية على التوالي، معقبًا: "بونو يستحقها عن جدارة، لأن أنقذ المغرب من عدة أهداف محققة".

وذكر الجريني أن الروح القتالية لدى منتخب المغرب في أعلى مستوياتها، متمنيًا جاهزية المنتخب وفوزه على نظيره الفرنسي.

ويُذكر أن المنتخب المغربي استطاع الفوز على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم، ومن المنتظر أن يلعب المغرب ضد فرنسا، التي فازت على المنتخب الإنجليزي، في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب خليفة الدولي.

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