العراق: انخفاض معدل الإصابات بالإيدز مقارنة بدول العالم

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أعلنت الحكومة العراقية، أن معدل الإصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" في البلاد منخفض قياسا بدول العالم.

جاء هذا في تصريحات اليوم الأحد، للمتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البدر إن بلاده كانت ولاتزال ضمن مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز وفقا للتصنيفات الوبائية المعتمدة.

وأضاف أن بلاده سجلت زيادة في الإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكنها في المقابل ما زالت منخفضة قياسا بدول العالم.

وأوضح أن مرض نقص المناعة ينتقل عبر الاتصال الجنسي ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم "التاتو" والحجامة عبر الآلات الملوثة.

وأشار إلى أن أي آلة ملوثة تثقب جلد الإنسان من الممكن أن تكون سببا في نقل العدوى من شخص لآخر.

واعتبر أن أفضل وسيلة لمواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين.

ودعا وسائل الإعلام لدعم الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها.