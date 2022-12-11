 ولي العهد السعودي يجري مباحثات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الصومال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي يجري مباحثات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس الصومال


نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 6:50 ص

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مباحثات منفصلة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفى والرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي استعرض خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما التقي في محمد بن سلمان بالرئيس الصومالي حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات.

وغادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي والرئيس الصومالي السعودية عقب المحادثات، وفقا لواس.


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