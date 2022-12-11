رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي يزور الإمارات ولبنان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن رئيس أركان الجيش، بارك جونج-هوان سيزور الإمارات ولبنان هذا الأسبوع.



وأضاف الجيش اليوم الأحد أن بارك سيزور الدولتين الشرق أوسطيتين، بدءا من غد الاثنين، في زيارة تستمر ستة أيام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وخلال الزيارة الرسمية إلى الإمارات، سيركز بارك على الدبلوماسية الدفاعية، في التعاون في صناعة الأسلحة، بتعزيز البراعة الفائقة للبلاد في الأسلحة المتقدمة ودعم التعاون والتبادلات بين المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى.



وبشكل خاص، سيتفقد رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي كيفية تشغيل الإمارات لقاذفات الصواريخ المتعددة الكورية "تشونمو" وسيبحث مختلف القضايا، بما في ذلك إجراءات دعم متابعة الجيش في العملية.



ويعتزم بارك أيضا زيارة القوات الكورية الجنوبية- وحدة أكه في الإمارات ووحدة دونجميونج في لبنان لتشجيعها في خدمتها.