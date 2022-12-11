اقتراب حل خلاف بشان مرور ناقلات نفط عبر مضايق تركية

من المحتمل أن خلافا يمنع عشرات من ناقلات النفط من العبور عبر مضايق الشحن الحيوية في تركيا، يقترب من الحل ، حيث أن الحكومة تتفاوض مع شركات التأمين بشأن كيفية إثبات أن السفن لديها التغطية التأمينية الضرورية للمرور.

وأثر الوضع بالفعل على ملايين من براميل النفط الخام الكازاخي على الأغلب، وهو من تداعيات العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع على صادرات النفط الروسي الذي أثار مخاوف تركيا بشأن الوضع التأميني للسفن،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد الكثير من المناقشات لعدة أيام بشأن كيف يمكن لشركات التأمين تقديم الإثبات الضروري، أرسلت السلطات التركية نموذج خطاب سوف يلبي مطالبهم، بحسب إشعار من إحدى وكالة الموانئ المحلية.

ومنعت عقوبات مجموعة السبع بفاعلية الناقلات من الحصول على تأمين معياري صناعي لشحنات النفط الروسي، إلا إذا كان سعر النفط الخام 60 دولارا للبرميل أو أقل.