أنقرة: ناقلة النفط الروسية الوحيدة تدخل مضيق البوسفور يوم غد الاثنين

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أعلنت وزارة النقل التركية، أن الناقلة الروسية الوحيدة المحمّلة بالنفط الواقعة بالقرب من مضيق البوسفور سوف تدخل المضيق يوم غد الاثنين.

وكتبت النقل التركية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تدخل ناقلة النفط الخام الروسية الوحيدة المضيق إلى البحر الأسود يوم الاثنين."

وذكرت الوزارة التركية، أن هذه "ناقلة النفط الوحيدة التابعة لروسيا الاتحادية الواقعة في المياه الإقليمية لتركيا، والتي قدّمت بيانا يؤكد إتمام إجراءات تأمينها، وغدا تدخل مضيق البوسفور، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت أنه "لا توجد ناقلات روسية أخرى محمّلة بالنفط الخام تنتظر المرور عبر المضيق".