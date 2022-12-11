وصف الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، مواطنه هاري كين بأنه "قائد حقيقي" بعد إهداره ضربة جزاء حاسمة خلال هزيمة منتخب إنجلترا أمام نظيره الفرنسي 1 /2 أمس السبت في دور الثمانية لمونديال قطر 2022.



وسجل كين هدف التعادل لإنجلترا من ضربة جزاء بعد تقدم أوريلين تشواميني بهدف للديوك، ثم أحرز أوليفيه جيرو الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 78 وبعدها بست دقائق حصلت إنجلترا على ضربة جزاء جديدة لكن كين سدد فوق الشباك.



وعانى بيكهام من موقف مشابه بعد طرده خلال مواجهة إنجلترا أمام الأرجنتين في دور الستة عشر لمونديال 1998، ليتعرض لكثير من الإساءات بعد هذه الواقعة، لكنه يريد هذه المرة أن تقف الجماهير الإنجليزية إلى جوار كين.



وكتب بيكهام عبر حسابه الشخصي على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الأحد "يستوجب على القائد الحقيقي النهوض في هذه اللحظات، وهذا ما فعله قائدنا كين".



وأضاف "اولادنا سيواصلون النضوج، هو دائما أسوأ شعور أن تستيقظ بعد خروجك من بطولة، ولكن لاعبينا وجاريث ساوثجيت والجهاز الفني وكل جماهيرنا يمكنهم أن يشعروا بالفخر بهذا الفريق".



وأكد "المرة المقبلة ستكون النهاية مختلفة، نمضي برؤوس مرفوعة".

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