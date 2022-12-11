فولكسفاجن تدرس تخارج سكودا من السوق الصينية للسيارات

تدرس شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات سحب علامتها التجارية سكودا من الصين، في ظل المنافسة بقطاع السيارات بالبلاد.

وقال المدير التنفيذي لشركة سكودا، كلاوس زيلمر لصحيفة "أوتوموبيل-فوخه" الألمانية، إن "هناك منافسة شديدة للغاية هناك. سننظر معا مع شريك المشروع المشترك الصيني، في كيفية رغبتنا في الاستمرار هناك". وقال إنه "إذا أردنا تركيز قوانا، فالأمر يستحق النظر في السيناريوهات ومن ثم اتخاذ قرار".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، قال زيلمر إن أحد الخيارات سيكون محض عمليات بيع بالبلاد. وسيسمح ذلك لسكودا أن توفر مساحة لفولكسفاجن في السوق الصينية. ومن المتوقع اتخاذ قرار بذلك في عام 2023.

وخفضت فولكسفاجن مبيعاتها المستهدفة في الصين بحوالي 14% لهذا العام، بعدما أعادت البلاد العمل بسياستها صفر كوفيد ما أدى إلى اضطرابات بسلاسل التوريد على نطاق واسع لصناعة السيارات.

وقال زيلمر للمجلة إن سكودا تريد الآن التركيز أكثر على الهند، على سبيل المثال، حيث تتمتع أيضا بمسؤولية داخل مجموعة فولكسفاجن.

وتقوم سكودا أيضا ببناء مصنع في فيتنام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التجميع النهائي لطرازي كوشاك وسلافيا هناك في عام 2024.