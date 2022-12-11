سلطنة عُمان تعلن اكتشاف مقتنيات أثرية في موقع دبا

أعلنت وزارة التراث والسياحة العُمانية، بالتعاون مع بعثة أثرية من جامعة سابينزا الإيطالية وضمن أعمال التنقيب الأثري عن اكتشاف عدد من المقتنيات في موقع دبا بمحافظة مسندم أقصى شمال سلطنة عمان، والعائد إلى الألف الأول قبل الميلاد.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، يجري العمل للموسم السابع والأخير من التنقيب في القبر الجماعي CG2 الذي يصل طوله إلى 24 مترًا، وعمقه أكثر من ثلاثة أمتار، حيث تم الكشف عن عدد من المقتنيات الأثرية المهمة، أبرزها مبخرة وفؤوس برونزية وأوان مصنوعة من النحاس ومن حجر الستيتايت.

وتأتي هذه التنقيبات الأخيرة تمهيدًا لإنشاء مركز الزوار والذي سيبدأ تنفيذه قريبًا، وبالتعاون مع شركة OQ، وسيكون الأول من نوعه على مستوى سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي حيث سيقام فوق الشواهد الأثرية مباشرة، وسيضم المركز متحفًا يعرض المقتنيات التي تم اكتشافها في الموقع.

ويُعد الموقع من أهم المواقع الأثرية في سلطنة عُمان ويعود للألف الأول قبل الميلاد، حيث كان مركزًا تجاريًّا ارتبط بالحضارات المجاورة في الهند وبلاد فارس وبلاد الرافدين، وعُثر فيه على مقتنيات كثيرة متنوعة وثمينة محلية الصنع ومستوردة من الحضارات المجاورة.