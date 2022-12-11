 سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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سرقة أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 6:43 م

أفادت وسائل إعلام الإسرائيلية، بأن قوات الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على شابين من النقب (20 و24 عاما)، بشبهة سرقة وسائل قتالية من قاعدة للجيش الإسرائيلي والمتاجرة بها.

وأوضح موقع "واينت"الإسرائيلي، أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه بهما بعد العثور في سيارتهما على صناديق مليئة بذخيرة تخص الجيش"، حيث أوقف رجال الأمن عند أحد المفارق بالقرب من بيت شان المشتبه بهما أثناء عودتهما من أراضي الضفة الغربية باتجاه المنطقة الشمالية للتحقق من أوراقهما وتفتيش السيارة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم العثور خلال التفتيش على 5 صناديق من ذخيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحتوي على حوالي 5000 رصاصة من عيار 5.56 مناسبة لبندقية "M-16"، في المقعد الخلفي للسيارة.

وصباح اليوم الأحد، عقدت جلسة في محكمة الصلح في مدينة الناصرة لتمديد حبس المتهمين الذين رفضا التعاون أثناء التحقيق معهما.

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