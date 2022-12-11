وزير الاقتصاد السعودي: نمو الأنشطة غير النفطية الأفضل في 12 عاما

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، اليوم الأحد، إنه سيتم إتاحة الفرص أمام المواطن والمستثمر الأجنبي لضمان المشاركة الفاعلة بشكل أكبر، مشيرا إلى "نمو الأنشطة غير النفطية الأفضل في 12 عاما".

وأوضح الإبراهيم، أثناء مشاركته في جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 في الرياض، أن القطاع الخاص يبحث عن بيئة مؤسساتية، لافتا إلى تركيز المملكة كل جهودها في السنوات الماضية لخلق هذه البيئة.

وأشار إلى أن هذه البيئة تؤدي إلى وضوح السياسات، والقدرة على استقرائها وهذا ما يبحث عنه القطاع الخاص والمستثمر، بالإضافة إلى التواصل المستمر بما يتضمن قياس أثر التشريعات على القطاع الخاص.

وذكر الإبراهيم أن أحد المؤشرات التي تعكس دور القطاع الخاص ونموه، هي الأنشطة غير النفطية والتي نمت في هذا العام بنسبة 2ر8% في الربع الثاني، ونحو 6% في الربع الثالث.

وقال الإبراهيم إن معدل نمو الأنشطة النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 5.9، وهذا يعد من أسرع معدلات النمو في الـ12 عاما الماضية.

وأضاف أن هذا النمو يعكس حجم الإنفاق المخصص للاستراتيجيات وتكاملها مع السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تجني المملكة ثمارها.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في العام الحالي سيصل إلى 8.5%، والذي يأتي كثمرة لتطبيق رؤية 2030.

وانطلقت صباح اليوم الأحد جلسات منتدى الميزانية السعودية 2023 في مركز الملك عبدالله للبحوث البترولية (كابسارك) في الرياض ولمدة يومين.