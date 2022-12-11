الشيشان: الإسلام جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية

وصف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، دين الإسلام بأنه جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، مشيدا بالوضع الفريد في البلاد، حيث يعيش حوالي 15 مليون مسلم جنبا إلى جنب مع طوائف الأديان الأخرى.



وكتب قديروف، في قناته على "تيلجرام": "في روسيا، يتم الاحتفال بتاريخ ذكرى مهمة حقا – الذكرى الـ1100 لدخول بلغار الفولغا في دين الإسلام."



وأضاف: "بالنسبة لنا جميعا، هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة. الإسلام اليوم جزء لا يتجزأ من روسيا. هنا، جنبا إلى جنب مع طوائف الأديان الأخرى، يتعايش ما يقرب من 15 مليون مسلم بسلام. بالطبع، يمكن تسمية هذه الظاهرة بأنها فريدة، وروسيا - مثال نادر على دولة قانونية حقيقية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتابع قديروف أنه بفضل السياسة الكفؤة وبعيدة النظر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يتم صون حقوق كل مسلم وحمايتها بصرامة على جميع المستويات".