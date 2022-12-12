مجلس الإسماعيلي يفاضل بين 3 مصريين لخلافة جاريدو

يواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو بسبب في سوء النتائج.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويتجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى التعاقد مع مدير فني محلي لخلافة المدرب الإسباني، وهناك ثلاث أسماء على طاولة المجلس، يفاضل مجلس الدراويش للاختيار بينهم، وهم خالد جلال وحمزة الجمل وحسام حسن.

وأشار مصدر داخل إدارة النادي الإسماعيلي، إلى أن المهندس يحيى الكومي تواصل تليفونيا مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي لتدريب الفريق.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لاستضافة نظيره فيوتشر، مساء غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.