 مجلس الإسماعيلي يفاضل بين 3 مصريين لخلافة جاريدو - بوابة الشروق
الإثنين 12 ديسمبر 2022 12:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

مجلس الإسماعيلي يفاضل بين 3 مصريين لخلافة جاريدو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:57 م

يواصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو بسبب في سوء النتائج.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، إسناد مهمة المدير الفني مؤقتًا إلى أيمن الجمل، إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويتجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إلى التعاقد مع مدير فني محلي لخلافة المدرب الإسباني، وهناك ثلاث أسماء على طاولة المجلس، يفاضل مجلس الدراويش للاختيار بينهم، وهم خالد جلال وحمزة الجمل وحسام حسن.

وأشار مصدر داخل إدارة النادي الإسماعيلي، إلى أن المهندس يحيى الكومي تواصل تليفونيا مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي لتدريب الفريق.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لاستضافة نظيره فيوتشر، مساء غدًا الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك