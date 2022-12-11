صادرات الغاز من جازبروم إلى الصين تصل إلى مستوى قياسي جديد

ذكرت شركة "جازبروم بي جيه إس سي" الروسية المنتجة للغاز أن صادرات الغاز من الشركة للصين، عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" وصلت إلى مستوى قياسي يومي جديد، أمس الجمعة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن تدفقات الغاز اليومية إلى الصين، كانت أعلى 4ر16% من الحجم المتعاقد عليه.

وكانت الشركة قد زادت الكميات إلى الصين في ديسمبر الجاري ، مقارنة بخطة سابقة لعام 2022، بعد طلب من نظيرتها الصينية "سي.إن.بي.سي".

كانت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة جازبروم بي جيه إس سي الروسية قد تراجعت إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا.

فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصدرت جازبروم 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفيتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 9ر3 % من أكتوبر ،