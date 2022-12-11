وزير التموين: الحكومة لا ترفع أسعار السلع في المجمعات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية

قال الدكتور محمد مصيلحي، وزير التموين، إن أسعار المجمعات الاستهلاكية تنقسم إلى جزئين؛ جزء خاص بالبطاقة التموينية، والآخر يتعلق بالسعر الحر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، أن أسعار الأرز والسكر البالغة "10.5" جنيه، والزيت البالغ 25 جنيها؛ تقتصر على حاملي البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن المواطنين خارج المنظومة التموينية يتعاملون داخل المجمعات وفقا للسعر الحر، موضحا أنه ليس مدعما من قبل الدولة ولكنه أقل من سعر السوق.

وأكد أن أن الأسعار السابقة تنطبق على حاملي البطاقات فقط وليست لجميع الفئات، مشيرا إلى أن سعر الأرز في المجمعات خارج منظومة التموين (بدون البطاقة)؛ يتراوح بين (13.5 إلى 14.5) جنيه، كما يصل السكر إلى 14 جنيها.

وأوضح أن الحكومة لا تزال ثابتة على نفس الأسعار، على الرغم من ارتفاعها بجميع الدول الأخرى؛ وذلك من أجل زيادة منظومة الحماية الاجتماعية لحاملي البطاقات، والذين يمثلون نسبة 65 % من المجتمع، وأيضا دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وعن ارتفاع أسعار الأرز، أوضح أنه سلعة محلية لا يتم استيرادها، مؤكدا أن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر السلع البديلة مثل القمح أو الذرة نتيجة تزايد الإقبال على الطلب وبالتالي يرتفع أيضا سعر الأرز، منوها إلى أن جميع السلع تتأثر ببعضها.