برلمانيون: مستعدون لمناقشة تعديلات قانون «الإجراءات الضريبية»

إيهاب الطماوى: يعزز مكانة الدولة الاقتصادية.. وياسر عمر: يواجه حالات التهرب الضريبى



أكد أعضاء بمجلس النواب أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يرتبط ارتباطا مباشرا باتفاقات دولية تتعلق بمكافحة التهرب الضريبى عبر الدول، وشددوا على أنه لا صحة مطلقا لما تم إثارته حول تعرض القانون لأى حسابات مصرفية شخصية، مؤكدين استعدادهم لمناقشة تعديلات القانون، والذى يحمل أهمية خاصة.

وأحال رئيس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخيرا، إلى اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، إن الجهود ستتضافر بين أعضاء اللجنة المشتركة لدراسة التعديلات، وإعداد تقرير عنه للجلسات العامة.

وأشار الطماوى لـ«الشروق» إلى أن مشروع القانون يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، لأنه مرتبط ارتباطا مباشرا باتفاقات دولية تتعلق بمكافحة التهرب الضريبى عبر الدول، مشددا على أنه لا صحة مطلقا لما تم إثارته حول تعرض القانون لأى حسابات مصرفية شخصية، مشددا على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعيد تماما عن حسابات العملاء فى البنوك.

ولفت الطماوى إلى أن اللجنة تضع القانون ضمن أهم أولوياتها، نظرا لأهميته الكبرى، وأن المستهدفات من القانون تكفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفى وحساباتهم، وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وأن أحد أهم مكتسبات القانون المتوقعة تتمثل فى محاربة التهرب الضريبى عبر الدول.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إن القانون له أهمية خاصة، ومرتقب مناقشته، وأن النواب سبق وأن تحدثوا عن عدم مساس القانون من أى بيانات شخصية، قائلا إن الهدف منه مواجهة حالات التهرب الضريبى، وأن القانون عند دخوله حيز التنفيذ، سيعمل على تعزيز مكانة مصر الاقتصادية.

وأضاف أن أعضاء اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية والدستورية، على أكمل استعداد لمناقشة القانون الذى جرى إحالته من الجلسة العامة إلى اللجان النوعية، مشيرا إلى الالتزام كامل بما تقتضيه المعاهدات الدولية فى هذا الإطار.

يشار إلى أن الحكومة قد أكدت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات؛ للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارا قانونا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأضافت الحكومة فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعـة تسمى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرناء.