وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه أثناء ليلة الجمعة، سرقت مئات الأمتار من كابلات الاتصالات الخاصة بنظام إشارات محطة "لهافيم" الواقعة جنوبي البلاد.وأضافت أنه تمت سرقة حوالي 300 متر من كابلات الاتصالات الخاصة بتلك المحطة الواقعة بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، الأمر الذي تسبب في أضرار جسيمة وتعطيل أنظمة الإشارات في المنطقة الجنوبية، بشكل جزئي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت شركة قطار إسرائيل أنه تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لنظام الإشارات في محطة "لهافيم" بعد سرقة كابلات الاتصالات، وأنه تم استئناف حركة المرور لتلك القطارات، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت.وأوضحت الصحيفة في تقرير آخر لها، أنه تم اكتشاف نفقين محفورين على جانبي السكة الحديدية بالقرب من محطة لهافيم، يبلغ طول كل منهما حوالي 150 مترا، ودُفنت فيهما كابلات الاتصالات، في وقت اشتبهت الشرطة الإسرائيلية أن عملية سرقة الكابلات كانت للصوص معادن لأن الكابلات تحتوي على معادن.وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلنت السكك الحديدية الإسرائيلية أن القطارات لن تعمل الليلة (السبت) بسبب خطأ في نظام الإشارات على مستوى البلاد، مما يتسبب في تعطل جهاز الكمبيوتر المركزي للإشارات بشكل متقطع ولا يسمح بالتشغيل الآمن لحركة القطارات حتى يتم إصلاحه.ونفت السكك الحديدية في هذه المرحلة، أن يكون توقف القطارات ناجم عن هجوم إلكتروني، وذلك رغم الإعلان عن اختراق عشرات المواقع الإلكترونية في إسرائيل من قبل مجموعة "هاكرز".وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي عواقب الخلل على حركة القطارات صباح الغد.وفي البداية تم الإبلاغ عن أن القطارات لن تعمل الليلة حتى الساعة 9:00 مساءً على الأقل، ولكن تم الإبلاغ بعد ذلك أن "السكك الحديدية قررت عدم تشغيل القطارات هذا المساء لضرورة التحقق من استقرار نظام الإشارات، من أجل التشغيل الأمثل صباح الغد".