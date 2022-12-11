أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، عن مشاركتها في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مصر، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد.

وأشارت اليونسيف، في بيانها، إلى أنها شاركت في إطلاق الحملة التي تستهدف شلل الأطفال بمصر، والتي بدأت اليوم الأحد وتستمر على مدار 4 أيام في جميع الوحدات والمراكز الصحية في المحافظات وعن طريق الوحدات المتنقلة التي تستهدف تطعيم جميع الأطفال تحت سن 5 سنوات.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أطلق الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، من مركز طب أسرة الحي السادس بمنطقة مدينة نصر، حيث يتم استهداف تطعيم 16 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان.

وتستمر أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام، من اليوم وحتى 14 ديسمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حرصاً على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.