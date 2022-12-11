السعودية تلغي الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح كورونا للمعتمرين القادمين من تركيا

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الأحد، إلغاء الإجراءات الصحية الخاصة بلقاح فيروس (كوفيد- 19) لكافة المعتمرين القادمين من تركيا، في إطار التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة للقادمين لأداء نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن الربيعة قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الشؤون الدينية في تركيا الدكتور علي أرباش إن "المعتمرين من تركيا مستثنون من أي اشتراطات تتعلق بتحديد العمر".

وأكد ترحيب المملكة حكومةً وشعبًا بكافة المعتمرين دون حد لأعداد القادمين، مع إتاحة أداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات من جميع دول العالم، مشيرا إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات للضيوف.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصّة "نسك"؛ لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن) وغيرهما من الخدمات فوريًا من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات.