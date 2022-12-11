المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى إندونيسيا للقاء نظيريه الأمريكي والياباني

غادر الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون، إلى إندونيسيا، اليوم الأحد؛ لعقد اجتماعات حول القضايا النووية المتعلقة بكوريا الشمالية مع نظيريه الأمريكي والياباني.



وذكر مسؤولون، أنه من المقرر أن يلتقي كيم مع الممثل الأمريكي الخاص لشئون كوريا الشمالية، سونغ كيم، في جاكرتا، غدا الاثنين، وسيلتقي نظيره الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي، بعد غد الثلاثاء.



كما سيعقد المسؤولون الثلاثة اجتماعا ثلاثيا بعد غد الثلاثاء، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



ويعد هذا أول لقاء للمبعوثين النوويين الثلاثة الكبار منذ اجتماعهم الأخير في طوكيو في سبتمبر الماضي.



ومن المتوقع أن يتشارك المبعوثون الثلاثة تقييماتهم بشأن التوترات الإقليمية الناجمة عن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية المتطورة ومناقشة سبل الرد على الاستفزازات العسكرية من خلال التعاون الثلاثي والعالمي.