تسببت عاصفة قوية بالمحيط الهادئ في انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من السكان عبر مناطق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهى تهدد كذلك بسقوط كثيف للثلوج والأمطار الغزيرة بالقرب من الساحل قبل أن تتحرك شرقا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن العاصفة القوية يمكن أن تؤدى إلى هبوب أعاصير في جنوب الولايات المتحدة وإلى تساقط الثلوج في شرق البلاد خلال الساعات المقبلة.

وكانت الثلوج قد تراكمت في ولايات واشنطن وأوريجون وكاليفورنيا أمس السبت، ويمكن أن تسقط كميات إضافية من الثلوج تقدر بقدمين (60 سم) في أعلى قمم جبال سييرا نيفادا حتى يوم غد الاثنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن الأمطار يمكن أن تغرق جنوبى كاليفورنيا اليوم الأحد مع هطول ما يصل معدله إلى 2 بوصة من الأمطار الغزيرة على طول الساحل والوديان وست بوصات في سفوح التلال.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 49411 من عملاء مرفق الكهرباء فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.