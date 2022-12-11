القبض على سائق قتل كلب متعمدا في القاهرة

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق بشركة متهم بقتل كلب متعمدا بالقاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل "كلب" متعمداً بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو لتضرره من قيام الكلب الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه بعقره وآخرين، وأضاف بأنه كلب ضال ومصاب بالسعار.

وباستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها والقائم بدهس "الكلب" سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حال سيره بمحل الواقعة واستغاثة الأهالى به لتضررهم من الكلب لقيامه بعقر أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.