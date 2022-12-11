بيلاروسيا: الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا مقلقة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش، إن السلطات البيلاروسية تولي الاهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى كونها "مصدر القلق الأكبر".



وأضاف جوليفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاحد - "نحن نولي اهتماما لكل حدود وطننا، لكن بطبيعة الحال، فإن حدودنا الجنوبية والحدود مع أوكرانيا، هي مصدر القلق الأكبر".



وأوضح أن كييف اتخذت إجراءات غير مسبوقة لقطع الصلة بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مشددا على عدم وجود شروط مسبقة لشن هجوم على أوكرانيا من مينسك.



وفي وقت سابق، دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، للعودة إلى حالة السلام التي فوتتها كييف، مشيرا إلى أنه يمكن لأوكرانيا، الحفاظ على سلامتها إذا نفذت اتفاقات مينسك.