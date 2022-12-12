تراجع عدد الأسرة المشغولة بمرضى كورونا في أمريكا خلال يوم إلى 38 ألف سرير

أفادت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد الأسرة بالمستشفيات الأمريكية المشغولة بمرضى نتيجة اختباراتهم الإيجابية بكوفيد-19، بلغ إجمالها 38 ألفا و68 سريرا يوم أمس السبت، منخفضا بالمقارنة بـ38 ألفا و640 سريرا أمس الأول الجمعة ، ليتراجع معدل العلاج بالمستشفى من المرض إلى 5.4% من 5.5%.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الوزارة أن العدد يشمل المرضى الذين دخلوا المستشفى بدون أعراض كوفيد. كما تأثر معدل العلاج بالمستشفى بعدد الأسرة المجهزة المتاحة، وهو ما يمكن أن يتغير استنادا إلى تغير أيام الأسبوع.



وسجلت ولاية ماريلاند أكبر نسبة مئوية لعدد الأسرة المشغولة بالمرضى الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بكوفيد-19، وبلغت النسبة 7ر9%، تليها ولاية نيويورك بنسبة 7ر8%.



بينما كانت كاليفورنيا صاحبة أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى، نتيجة اختباراتهم إيجابية بكوفيد-19، بعدد بلغ 4982 سريرا، تليها نيويورك بعدد 3849 سريرا.