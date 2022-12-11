الجيش الأمريكي يقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش في ضربة جوية بسوريا

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه قتل اثنين من قادة تنظيم (داعش) الإرهابي خلال ضربة جوية في شرقى سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في تامبا، إن أحد القتيلىن يدعى أنس، وهو مسؤول إقليمي في داعش تورط في "عمليات التخطيط والتسهيل المميتة" للتنظيم في شرقى سوريا.

وأضافت القيادة أنه "تم التخطيط المكثف لهذه العملية من جانب واحد لضمان نجاحها.. وتظهر التقييمات الأولية أن العملية لم تسفر عن سقوط أي مصابين أو قتلى بين المدنيين".

يذكر أن الجيش الأمريكي ينتشر فقط في سوريا في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي وحلفاؤها. وتدعم القوات الأمريكية قتال تلك الوحدات ضد تنظيم داعش في تلك المناطق.