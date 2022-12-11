 العاهل الأردني يهنئ ملك المغرب بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم - بوابة الشروق
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العاهل الأردني يهنئ ملك المغرب بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم

كتبت- آية صلاح
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 1:27 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 1:27 م

هنأ ملك الأردن عبدالله الثاني، ملك المغرب محمد السادس، بمناسبة تأهل منتخب بلاده إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وأعلن الديوان الملكي الهاشمي عبر حساباته الإلكترونية، اليوم الأحد، أن العاهل الأردني أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي أشاد خلاله بمستوى المنتخب المغربي وأدائه المتميز في بطولة كأس العالم، متمنيا له التوفيق فيما تبقى من مباريات.
وواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.
وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.
وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1.

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