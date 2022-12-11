اتحاد السلة تنظيم تصفيات المونديال بالإسكندرية

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عددا من القرارات في اجتماعه الذي تم عقده السبت.

وقرر مجلس الإدارة عدم مشاركة المنتخب المصري للرجال 3x3 في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم نظرًا لضغط الموسم الحالي في ظل المشاركات القارية للمنتخبات الوطنية والأندية.

وتقام خلال الموسم الحالي المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم في شهر فبراير القادم، بالإضافة لإقامة بطولة الـ BAL في شهر أبريل، وإقامة بطولة الأفرو كان في يوليو، واقامة بطولة كأس العالم للرجال شهر أغسطس المقبل والتي سيشارك بها المنتخب الوطني حال تأهله.

كما قرر مجلس الإدارة إقامة المرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023 على صالة نادي الاتحاد السكندري في الفترة من 24 إلى 27 من شهر فبراير 2023، على أن يكون الأستاذ عمرو مصيلحي عضو المجلس مديرًا للبطولة والمهندس حسين البشبيشي عضو المجلس رئيسًا لبعثة المنتخب المصري.

وتمت الموافقة على مشاركة نادى سبورتنج فى بطولة الجزيرة الدولية الثانية لكرة السلة للشباب بالامارات خلال الفترة من 19 الى 23/12/2022.

وقرر المجلس مخاطبة الاتحاد العربي بطلب تنظيم كلا من البطولة العربية الـ 13 للسيدات، والبطولة العربية الـ 20 للناشئين تحت 16سنة.