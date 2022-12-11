إلغاء 48 رحلة في مطار هيثرو بسبب سقوط الجليد

ألغى مطار هيثرو، اليوم الأحد، 48 رحلة على الأقل وذلك بسبب الطقس الشتوي الذي أدى إلى اضطراب في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إدارة المطار -بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية- إنها تعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتقليل تأثير التعطيل وحث الركاب على التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه مكتب الأرصاد الجوية عدة تحذيرات من الضباب والثلج والجليد في أجزاء من البلاد.

وتعرضت أجزاء من اسكتلندا وجنوب غرب وشمال غرب إنجلترا وميدلاندز وويلز للثلوج أمس السبت، وتم تحذير السائقين بضرورة الحذر أثناء السفر على بعض الطرق السريعة.

وتشهد أجزاء من جنوب شرق إنجلترا، بما في ذلك لندن، ثلوجًا بين عشية وضحاها ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر حتى الأسبوع المقبل.