مجمع اللغة العربية: إقامة عزاء الدكتور صلاح فضل في مسجد المشير منتصف ديسمبر

قال الدكتور مصطفى يوسف المسؤول الإعلامي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، إن صلاة الجنازة أقيمت على روح الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع ظهر اليوم السبت، في مسجد فاطمة الشرباتلي، في التجمع الخامس.

وصرح يوسف، لـ"الشروق"، بأن عزاء الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع الخالدين بالقاهرة، سيقام يوم الخميس المقبل، 15 ديسمبر، في مسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس.

وكشف أن فضل كان يمر بوعكة صحية منذ فترة، وتعرض لأزمة ليلة أمس الجمعة نُقل على إثرها للمستشفى، ثم توفاه الله صباح اليوم السبت.

وكان لفضل نشاطا مجمعيا ملحوظا؛ فهو عضو في لجنة الاقتصاد، ومقرر للجنة الأدب، وهو صاحب مشروع لتطوير العمل بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه، وصدر له قرار وزاري بتكليفه قائمًا بعمل رئيس مجمع اللغة العربية منذ نوفمبر 2020م.

* الشارقة وسوريا ينعيان فضل

ونعى مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة في دبي، الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مجمع الخالدين)، الذي وافته منيته باكورة صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 84 عام، بعد وفاة ابنته بعدة أشهر.

كما نعاه رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد، وتقدم المجمع بأحر التعازي إلى مجمع اللغة العربية في القاهره بوفاة رئيسه الذي يعد قامة علمية شامخة من قامات الثقافة العلمية الشامخة والملتزمة.

وأضاف مجمع سوريا في نعيه أن الأوساط الثقافية عرفت فضل ناقدا مبدعا ومترجما كفيا ومنظرا ثقافيا من طراز رفيع وأستاذا جامعيا محليا ومجمعيا متألقا تفخر به وبعطائه المجامع العلمية اللغوية في الوطن العربي.

ويعتبر مجمع اللغة العربية في القاهرة (مجمع الخالدين) هو الجامع لكافة مجامع اللغة في الأقطار العربية، حيث يقيم مجمع القاهرة الفعاليات السنوية المرتبطة باللغة العربية مثل اليوم العالمي للعربية والاحتفال بإصدار المجامع العلمية، وذلك عبر اجتماعات يشارك فيها كافة رؤساء وممثلي المجامع العربية عبر الإنترنت، نظرا لقيود جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

* لمحة عن الراحل

_ هو رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة

_ ناقد أدبي بصير بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث ومترجم.

_ وُلد بقرية شباس الشهداء بوسط الدلتا في عام 1938م.

_ اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية.

_ حصل على ليسانس كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام 1962م.

_ عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965م.

_ عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979.

_ رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس.

_ ولد في 21 مارس عام 1938

_ اجتاز جميع المراحل التعليمية الأزهرية

_ حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962.

_ عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965.

_ أوفد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا

_ حصل على دكتوراة الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972

_ عمل مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد منذ عام 1968 حتى 1972.

_ تعاقد مع المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا للمساهمة في إحياء تراث ابن رشد الفلسفي ونشره.

_ عمل أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر

_ عمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 وحتى 1977.

_ أنشأ في جامعة المكسيك المستقلة قسم اللغة العربية وآدابها عام 1975.

_ انتدب مستشارًا ثقافيًا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا منذ عام 1980حتى عام 1985.

_ ترأس تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد.

_ اختير أستاذًا شرفيًا للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة.

_ عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر 1985_1988.

_ أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994.

_ أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

_ مستشار مكتبة الإسكندرية منذ عام 2003.

_انتُخب عضوًا بالمجمع العلمي المصري عام 2005م.

_عضوًا للهيئة الاستشارية لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالإمارات العربية المتحدة

_ نشر عددًا كبيرًا من البحوث والمقالات فى معظم الدوريات والمجلات النقدية في مصر والعالم العربي.

_ اختير بعد ثورة يناير عضوًا في المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، وظل به حتى نهاية عمله.

_ اشترك مع فضيلة الإمام الأكبر وجماعة المثقفين في تحرير وثائق الأزهر عن طبيعة الدولة المدنية ومنظومة الحريات وحقوق المرأة.

• جوائز

- جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997م.

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000م.

- جائزة النيل في الآداب عام 2018م.