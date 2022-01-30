لميس الحديدي عن ألعاب تيك توك القاتلة: الأسرة لازم تراقب أولادها

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على تحدي تطبيق تيك توك "ارمي صاحبك"، قائلة إنه قتل إحساس الخوف لدى الشباب والأطفال، لرغبتهم في خوض التجربة بعيدًا عن التداعيات.

وأضافت، خلال خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء السبت، أن على المجتمع الالتفات إلى هذه الظاهرة، ومواجهتها، كما أنه على كل أسرة مراقبة أولادها.

وتابعت الحديدي أن الأجهزة الحديثة أصبحت بمثابة إدمان، قد يوصِل صاحبه إلى الموت، قائلة: "الشباب والأطفال بقوا بيقضوا وقتهم كله على الموبايل، ودا بيخليهم يجربوا حاجات وتحديات ممكن تموتهم".

وشهدت إحدى المدارس الدولية بمدينة العبور وقوع حادث بسبب تطبيق إحدى طلاب المدرسة لتحدى تطبيق «تيك توك» الجديد وهو «القذف لأعلى».

ويعد تحدي القذف لأعلى المتداول عبر تطبيق «تيك- توك» هو إطلاق الفرد لأعلى وطرقه حتى السقوط على الأرض والهدف منه هو معرفة مدى قوة تحمل الفرد، بمعنى «أن ترمي صاحبك في الهوا وتبعد بعدها علشان تشوف قوة تحمله والمفروض ينزل سليم واللي بيحصل غير كده».