 الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا قضية التسوية السورية - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا قضية التسوية السورية

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 7:12 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 7:13 م

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الملف السوري.

وذكر بيان للكرملين أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أنه تم خلال الاتصال التطرق إلى قضية التسوية السورية في سياق الامتثال لبنود مذكرة التفاهم الروسية التركية في سوتشي لعام 2019.

وأشار البيان إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية في البلدين ستواصلان الاتصالات الوثيقة في هذا الصدد.

وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت في بيان لها اليوم أن الرئيس التركي أكد خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الروسي على ضرورة وأولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى، بموجب اتفاق سوتشي المبرم عام 2019.

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