هنأ واين روني نجم وهداف إنجلترا السابق، هاري كين بعدما عادل رقمه التاريخي كهداف لمنتخب إنجلترا.

ووصل كين للهدف 53 ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم واين روني أكثر لاعب تهديفيا في كأس العالم.

وهنأ روني كين وصرح:"بالطبع كين يستحق معادلة رقمي، وأنا سعيد بالطريقة التي لعب بها في مسيرته، كل التهاني لهاري كين لمعادلته رقمي، أعتقد أنه سينفرد بالرقم قريبا، ولا أعتقد إنه من السهل على أي شخص كسر هذا الرقم".

وخرجت إنجلترا على يد فرنسا من ربع النهائي وسجل كين هدفا وأهدر ركلة جزاء خلال اللقاء الذي فاز به الديوك بهدفين مقابل هدف.