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واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل " طبية،إنسانية". إستهدفت قرى بنطاق محافظتى "أسوان، الأقصر" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين . حيث تم توزيع مساعدات عينية وتوقيع الكشف الطبى على مواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة مستشفيات ودور رعاية مسنين وأيتام وتم توزيع مساعدات عينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.