تقام اليوم 4 مباريات، ضمن مؤجلات الجولتين الثالثة والرابعة من الدوري المصري الممتاز، حيث تبدأ مواجهات اليوم في الثالثة إلا الربع عصرًا، حيث يلتقي غزل المحلة مع فريق الداخلية على ملعب غزل المحلة، ضمن الجولة الرابعة، وتقام مباراتين في الخامسة مساءً لحساب الجولة ذاتها، حيث يلتقي سموحة مع المقاولون العرب على ملعب ستاد الإسكندرية، ويحل المصري البورسعيدي ضيفًا على طلائع الجيش في التوقيت ذاته على ملعب ستاد السويس الجديد، وتختتم منافسات اليوم بأقوى المواجهات والتي تجمع الزمالك مع بيراميدز في السابعة مساءً على ملعب ستاد القاهرة.

ففي أقوى مباريات اليوم، يسعى الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواصلة الصحوة، بعد أن حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري، عندما يستضيف بيراميدز، من جهته يسعى بيراميدز لمواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز المتواجد في المركز الرابع، ولكن الأبيض يتفوق بفارق الأهداف.