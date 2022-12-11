الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة خالد العتيبي، أن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا و84 ألف برميل يومياً من الغاز المسال.



وأضاف العتيبي، اليوم الأحد خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير «حقل الدرة» المشترك، أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير الحقل المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.



حضر مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر حامد الملا، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي.



يأتي ذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي دولة الكويت والسعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة بين دولة الكويت والسعودية.