البيئة: منظومة متكاملة تدير المخلفات على مستوى الجمهورية

قال الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الجهاز يُدير جميع أنواع المخلفات سواء الخطرة أو غير الخطرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن المخلفات غير الخطرة تشمل المخلفات البلدية الصلبة سواء الزراعية أو مخلفات الهدم والبناء وبعض المخلفات الصناعية، بينما المخلفات الخطرة تشمل الطبية والإلكترونية والبترولية والكيماوية والمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشار إلى هناك إدارة متكاملة للمخلفات بداية من الجمع مرورا بالنقل والتخزين والتدوير والتخلص النهائي (الآمن)، مؤكدا أن هناك فرصا استثمارية في هذه المراحل.

ولفت إلى أنه لا توجد قيمة إيجابية في كل مرحلة من المراحل، بينها هناك عمليات لها قيمة سلبية مثل جمع المخلفات ونظافة الشوارع باعتبارها عمليات تتطلب تكلفة مالية.

وأوضح أن هناك مراحل لها قيمة إيجابية مثل تدوير المخلفات، موضحا أن هناك أنواعا عديدة لتكنولوجيا تدوير المخلفات.

ونوه بأن هناك معالجة ميكانيكية بيولوجية يخرج منها سماد يُستخدم في تسميد التربة، ويُستخرج منها وقود بديل، يمكن استخدامه في مصانع الأسمنت.

وأكّد أن هناك طلبا كبيرا على هذا الوقود نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز.