عرض السامر في ثاني ليالي مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

عرضت، مساء أمس، المسرحية المصرية "السامر" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في دورته السادسة.

المسرحية تدور أحداثها حول أهالي الجنوب المصري الذين يلتقون في الظهير الصحراوي؛ ليتسامروا ويتبادلوا الحكايات والأغاني والرقصات، حيث تستعرض حكاية رجل أحب فتاة جميلة، ولكن لم يكتب له الارتباط بها؛ لأسباب عائلية، فيشعر بأن روحها لا تفارقه أينما حل.

"السامر" بطولة: نورهان أبو سريع، ومحمد حسني، وعادل إبراهيم، وحسنة رمضان، وضياء فتحي، ومحمد عبده، وإسلام صلاح، ووائل سعيد، وداليا حسن، وهي من تأليف وإخراج ناصر عبدالمنعم.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم إمارة الشارقة، يحتفي بالبيئة الصحراوية، وثقافتها، وناسها، وعاداتهم، وتقاليدهم، ويشارك في دورته السادسة خمسة عروض عربية، هي: "سلوم العرب" من الإمارات، و"السامر" من مصر، و"رثاء" من سوريا، و"الخيمة" من المغرب، و"منت البار" من موريتانيا.