 ضبط عاطل بتهمة النصب على مالك كافيه في البساتين - بوابة الشروق
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ضبط عاطل بتهمة النصب على مالك كافيه في البساتين

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 1:18 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 1:18 م

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط متهم بالنصب على صاحب كافيه في البساتين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية شهرياً من صاحب أحد المقاهي، كائنة بدائرة القسم، بدعوى أنه على علاقة بالعاملين بإحدى الجهات وأنه يقوم بإعطاء المبالغ الشهرية لهم مقابل عدم تحرير ثمة محاضر ضده .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة القسم، و بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمروره بضائقة مالية، وإحتفاظه بالمبالغ المالية وعدم إعطائها للجهة المشار إليها، وبسؤال مالك المقهى المشار إليه إتهمه بالنصب؛ و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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