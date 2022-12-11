أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته الغامرة بفوز المغرب على البرتغال في منافسات ربع نهائي كأس العالم، قائلًا: "تهنئة من القلب لأخواتنا المغاربة، وفوزهم فرح العالم العربي كله".

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ONE، مساء السبت، أن العشر دقائق الأخيرة كانوا أخطر أوقات المباراة، معقبًا: "الـ 10 دقائق دول كانوا ماتش لوحدهم".

وتابع أن الرياضة وسيلة تُقرب شعوب العالم ببعضها، وهو ما ظهر من خلال احتفال المصريين بفوز المنتخب المغربي كأن مصر هي التي حققت هذا الإنجاز.

وأشاد بتنظيم قطر المميز لبطولة كأس العالم، قائلًا: "قطر عملت نسخة من كأس العالم تُدَرس، على المستوى التنظيمي، والتصوير، والاستعدادات".

ويُذكر، أن المنتخب المغربي استطاع الفوز على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم لكرة القدم، ومن المنتظر أن يلعب المغرب ضد فرنسا، التي فازت على المنتخب الإنجليزي، في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب خليفة الدولي.