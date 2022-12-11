البحرين والولايات المتحدة تبحثان الشراكة الاستراتيجية في المجالين المالي والاقتصادي

بحث الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني، اليوم الأحد، كل مع جونغ باك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادي، وكريس باكماير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، وستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة في جميع المجالات وبالأخص في المجالين المالي والاقتصادي.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير المالية والاقتصاد البحريني أن اللقاء تطرق إلى الحرص المتبادل للدفع بتلك العلاقات نحو مستويات أكثر تطورًا ونماءً بما يحقق المصالح المشتركة ويصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.