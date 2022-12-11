دينا عثمان: دعم مطلق من محافظة مطروح لدور المرأة وتمكينها بالقرى والنجوع في عمق الصحراء

أكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، على دعم المحافظة المطلق والدائم والمستمر لدور المرأة؛ لتمكينها في شتى المجالات، والحرص على الوصول إليها في كافة التجمعات والقرى في عمق الصحراء؛ لتعزيز دورها ودعم مشاركتها في خطط التنمية بالمحافظة؛ تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بدعم وتمكين المرأة؛ إيمانا بدورها كشريك أساسي في جهود التنمية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام حملة 16 يوما؛ لمناهضة العنف ضد المرأة، بمكتبة مصر العامة، والتي شارك فيها عدد من القيادات التنفيذية والدينية وحشد كبير من السيدات والموظفات بالمصالح الحكومية وطالبات المدارس الفنية والعامة والمعاهد الأزهرية بقاعة مكتبة مصر العامة.

وألقى رجال الدين الإسلامي والمسيحي كلمات تناولت تكريم جميع الأديان السماوية للمرأة، وتعظيم دورها ورفضها لأي شكل من أشكال العنف تجاهها.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن فعاليات الحملة بمدن ومراكز المحافظة على مدار 16 يوما وعروضا فنية غنائية وشعرية وإسكتش مسرحي صامت تناول قضايا المرأة، ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها لاقى إعجاب واستحسان الحضور.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تنظيم معرض المشغولات الفنية والاعمال اليدوية لأنشطة المرأة والفتاة، وكذا معرض للوحات الفنية وورش العمل التي نفذتها طالبات المدارس العامة والمعاهد الأزهرية، خلال فترة الحملة بالمحافظة والتي تناولت التوعية بقضايا العنف ضد المراة من منظور فني.

من جانبها، أوضحت دعاء زيان رئيس وحدة الفرص، أن المحافظة على مدار ال16 يوما الماضية نفذت عددا من الفعاليات واللقاءات والندوات التوعوية والتثقيفية الموسعة بمدن ومراكز وقرى بالمحافظة، مع تفعيل لكافة الأنشطة الفنية، الثقافية، الرياضية للسيدات وللفتيات بالمدارس والمعاهد الأزهرية، قصور الثقافة والوحدات الاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها؛ لخلق رأي عام مساند لمناهضة أي شكل من أشكال العنف ضدها والقضاء على كافة الموروثات والعادات الخاطئة تجاه المرأة، من أجل تمكينها أجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مشاركتها الفعالة في جهود التنمية بالمحافظة.