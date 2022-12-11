الإمارات: «المستكشف راشد» جزء من برنامج فضائي طموح للدولة وهدفنا إضافة بصمة علمية

قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "المستكشف راشد" جزء من برنامج فضائي طموح الإمارات، بدأ بالمريخ مرورا بالقمر ووصولا إلى الزهرة، مشيرا إلى أن هدف الإمارات نقل المعرفة وتطوير قدراتها وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشر.

وكانت الإمارات قد أطلقت، في وقت سابق من اليوم، "المستكشف راشد" أحدث مهماتها الفضائية الجديدة ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، والذي يمثل أول مهمة إماراتية وعربية تهبط على سطح القمر في حال نجاحها.

وجاء تصريحات الشيخ محمد بن راشد خلال متابعته عملية الإطلاق للمستكشف راشد، من محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج بدبي، حيث تصل مدة رحلته نحو 140 يوما في رحلة مدارية للمركبة وصولا إلى القمر خلال أبريل 2023، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ بن راشد أن طموحات بلاده في مجال الفضاء مستمرة لبلوغ وتحقيق أهدافها بالوصول إلى مستويات عالية في الإنجاز وتمكين كوادرها لتطوير أفضل قطاع وطني للفضاء وترسيخ مكانة الدولة المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي عالميا، لافتا إلى أن "المستكشف راشد" محطة جديدة للإمارات وكوادرها وشبابها، وفي مسيرة البشر لاستكشاف القمر.

وحدد مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الأهداف العلمية للمستكشف راشد، والتي تقود لتحقيق أهداف المهمة في تطوير العلوم الأساسية ومنها الجيولوجيا، حيث سيختص المستكشف بدراسة خصائص تربة سطح القمر، وعمليات التَحَوّل، ونظام الأرض والقمر، كما سيعمل على دراسة بيئة البلازما وتفاعل التربة والغلاف الكهروضوئي، والشحنات على السطح، وانتقال جزيئات الغبار.

كما يدعم المشروع عددا من الأهداف العلمية في العلوم الهندسية ومواد الأجهزة التكنولوجية المواد منها اختبار المواد في الموقع تحضيرا للمهمات المستقبلية، إلى جانب دعم الجوانب العلمية في مجال التنقل على سطح القمر، وعمليات المهمة والتخطيط.

ويعتمد "المستكشف راشد" على ألواح الطاقة الشمسية، ويحمل 4 كاميرات تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا مجهرية، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر.