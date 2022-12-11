من المقرر أن تهبط كبسولة "أوريون" لمهمة القمر غير المأهولة "آرتميس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" في المحيط الهادئ، قرب كاليفورنيا، اليوم الأحد، في اختبار كبير لمركبة الفضاء من الجيل القادم، التابعة لناسا، والتي تهدف لإعادة البشر للجار الأقرب للأرض.

وفي أعقاب حوالي شهر في الفضاء، من المقرر أن تصل الكبسولة في الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، بعد خفض مستوى ارتفاعها عبر الغلاف الجوي، بمساعدة مظلات.

وسيتم استقبالها من قبل فريق من المتخصصين والغواصين، قبل نقلها إلى ميناء "سان دييجو".

وستطير الكبسولة بسرعة 40 ألف كيلومتر في الساعة، عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض، والتي ستخفضها بعد ذلك لتصل إلى حوالي 480 كيلومترًا في الساعة.

ويجب أن يتحمل الدرع الحراري للكبسولة درجات حرارة تصل إلى حوالي 2800 درجة مئوية.

وبمساعدة خمس مظلات، ستتباطأ المركبة الفضائية أكثر حتى تصل إلى حوالي 32 كيلومترًا في الساعة، عندما تضرب الماء.

ويهدف برنامج "أرتيميس"، الذي سمي على اسم إلهة القمر اليونانية، إلى هبوط رواد فضاء أمريكيين على القمر مرة أخرى، في السنوات المقبلة، بما في ذلك لأول مرة امرأة وشخص غير أبيض.